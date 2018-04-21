عشرات الآلاف يحتجون في بودابست ضد "قيود أوربان" على الإعلام

مواطنون يشاركون في احتجاجات ضد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة بودابست

الشارقة 24 – رويترز:



تظاهر عشرات الآلاف من المجريين السبت، احتجاجاً على قيود من الحكومة على وسائل الإعلام، يقولون إنها ساعدت رئيس الوزراء فيكتور أوربان، على الفوز باكتساح في انتخابات جرت هذا الشهر.



والمظاهرات التي خرجت في بودابست، هي ثاني مظاهرات حاشدة ضد أوربان، منذ انتخابات الثامن من أبريل.



وحث المتظاهرون أحزاب المعارضة المنقسمة، على توحيد صفوفها في مواجهة حزب تحالف الديمقراطيين الشبان "فيدس" اليميني القومي الذي فاز بثلثي مقاعد البرلمان في التصويت.



وزاد أوربان من رقابته على وسائل الإعلام، منذ عام 2010 ووضع حلفاء له على رأس مؤسسات كانت مستقلة في السابق، وأدى موقفه الرافض لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين في المجر، إلى خلاف مع الاتحاد الأوروبي.



وفي تعليق على فيسبوك، قبل المظاهرة، أكد المنظمون أن وسائل الإعلام الحكومية تحولت إلى "أبواق دعاية" لأوربان.



وأضافوا، هدفنا الرئيسي هو تفكيك رقابة فيدس على وسائل الإعلام العامة... لكن أحزاب المعارضة أيضاً عليها مهمة لأنها مسؤولة أيضا عن هذا الموقف الذي أصبحنا فيه.



وتابع منظمو الاحتجاج، "معاً ومعهم يجب أن نكافح من أجل قانون انتخابات جديد عادل ونزيه وإجراء تحقيق في قضايا الفساد".



وتجمع المحتجون أمام البرلمان، وهم يلوحون بعلم بلادهم وعلم الاتحاد الأوروبي.



وفاز أوربان بولاية ثالثة بعد حملة انتخابية قوية مناهضة للهجرة، وكان عشرات الآلاف من المحتجين تظاهروا في المكان ذاته يوم السبت الماضي ضد ما يرونه نظام انتخابات غير عادل.