روسيا ترحب بتعليق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، ترحيب روسيا بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية

وقال إن "اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تصريحات كوريا الشمالية بشأن اعتزامها تعليق تجاربها النووية، وليس هناك أدنى شك بأن يكون رد فعل روسيا والصين إيجابياً أيضاً".

وأضاف كوساتشيف، أن إلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية سيكون ممكناً بعد عدم نشرها لأسلحة نووية وتطبيع العلاقات مع الجيران، فالتصريحات وحدها غير كافية.

وأشار كوساتشيف إلى أن التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية تحقق من خلال الحفاظ على قنوات الحوار بين روسيا والصين مع بيونج يانج، كما يجب أن يتبعه خطوات أميركية متبادلة، مثل التخلي عن السلوك العدواني، واستعادة الحوار السياسي.