5 آلاف دولار لركاب طائرة هبطت اضطرارياً في أميركا

الشارقة 24 – رويترز:



قالت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران إنها أرسلت شيكات بقيمة 5 آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطرارياً، الأسبوع الماضي، بسبب انفجار المحرك مما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران، الجمعة، الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات، بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.

وقالت الشركة "يمكننا تأكيد صحة هذا التواصل وهذه البادرة النابعة من القلب".

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز قد انفجر فوق بنسلفانيا، الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصاً.