الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 92

الشارقة 24 – رويترز:

تحتفل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، السبت، بيوم ميلادها الـ 92.



وقبيل الاحتفالات، أشادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي من المتوقع أن تقود الاحتفالات، بـ "تفاني الملكة وإخلاصها" في رئاسة رابطة دول الكومنولث، التي تقودها بريطانيا وتضم في عضويتها 53 دولة، منذ عام 1952.

ومن المقرر أن تحضر الملكة، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 65 عاماً، حفلاً موسيقياً في قاعة ألبرت الملكية في لندن يشارك فيه كل من توم جونز وكايلي مينوج وكريج ديفيد وستينج وشاجي، والفرقة الجنوب أفريقية ليديسميث بلاك مامبازو.

ولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن 25، وفي عام 2015 تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لـ 6 عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901.