آلاف الأرجنتينين يطالبون بخفض أسعار الغاز والكهرباء

الشارقة 24 – رويترز:

خرج آلاف إلى شوارع الأرجنتين، الخميس، احتجاجاً على الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، في الوقت الذي واصل فيه الرئيس ماوريسيو ماكري خفض الدعم.

ويعمل ماكري منذ تولى الرئاسة في ديسمبر 2015، على خفض الدعم تدريجياً في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي حدث في عهد سلفه، لكن هذا رفع التضخم بشدة وجعل احتواء ارتفاع الأسعار أصعب مما كان متوقعاً في البداية.

وقال نواب من المعارضة وحلفاء للرئيس، هذا الأسبوع، إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمنازل لن يتمكنوا من الصمود أمام الارتفاعات المتتالية في أسعار الخدمات.

ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها "كفانا زيادة في الأسعار".