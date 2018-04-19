البرلمان الكوبي ينتخب دياز كانيل رئيساً للبلاد

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت الجمعية الوطنية فوز ميجيل دياز كانيل، برئاسة كوبا بعد حصوله على نسبة 99.83 بالمئة من الأصوات، في اقتراع سري.

وسيكون كانيل "57 عاماً"، أول رئيس للجزيرة الكاريبية لا ينحدر من عائلة كاسترو خلال ستة عقود تقريباً.

وجرى انتخاب سلفادور فالدز ميسا نائباً أول لدياز كانيل.

وسوف يمثل انتخاب دياز كانيل تحولاً إلى جيل آخر من الرؤساء الأصغر سناً في كوبا، ليحل محل الجيل السابق بقيادة شقيق راؤول الأكبر، فيدل كاسترو، الذي أطاح بالديكتاتور فولجنسيو باتيستا في ثورة عام 1959 .

وتولى راؤول السلطة بصفة مؤقتة، عندما تدهورت صحة شقيقه في عام 2006، ثم أصبح رئيساً رسمياً في عام 2008.

وقال خورخي دواني، مدير معهد البحوث الكوبية في جامعة فلوريدا، إن دياز كانيل سيتبنى على الأرجح أسلوب إدارة يتسم بالتمسك بالقواعد المؤسسية والبيروقراطية، أكثر من اعتماده على حضوره وشخصيته، كما كان الحال مع فيدل، ثم مع اختلاف ضئيل مع راوول.

ويتعين على الرئيس الجديد الذي سيحافظ على التوازن بين الإصلاح واحترام المبادئ الأساسية لمبادئ كاسترو، الحرص على متابعة "عصرنة" اقتصاد ما زال تحت إشراف الدولة بنسبة 80%.