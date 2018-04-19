ترامب وآبي يتفقان على تكثيف المشاورات التجارية

الشارقة 24 – رويترز:



أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنهما اتفقا على تكثيف المشاورات التجارية بين البلدين الحليفين.



وأعاد ترامب التأكيد على رغبته في التحرك لمعالجة الاختلالات في التجارة الأميركية مع طوكيو. وعبر يوم الأربعاء عن اعتقاده بأنه سيكون بمقدور الولايات المتحدة السيطرة قريباً على العجز التجاري مع اليابان، وأن طوكيو تخطط لطلب شراء عدد كبير من الطائرات الأميركية.



وقال آبي خلال مؤتمر صحافي "من أجل تحقيق النفع لليابان والولايات المتحدة على السواء، سنقوم بتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين".



وأضاف "اتفقت أنا والرئيس ترامب على بدء محادثات بشأن اتفاقات تجارة حرة وعادلة".