إدارة الطيران الأميركية تأمر بفحص محركات الطائرات

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الأربعاء، أنها ستأمر بفحص نحو 220 محرك طائرة بعد أن قال محققون إن شفرة مروحة مكسورة تسببت في انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز، مما أدى إلى تحطم نافذة ومقتل راكبة.

ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.

وانفجر المحرك (سي.إف.إم56) برحلة شركة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380 فوق بنسلفانيا يوم الثلاثاء بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصاً.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل في مؤتمر صحافي إن الأمر بدأ بانفصال إحدى شفرات المروحة الأربع والعشرين عن مكانها.

وأضاف أنه لا يمكنه حالياً أن يحدد إن كان الحادث يشير إلى مشكلة في طائرات بوينج 737-700.

وهذا أول حادث طيران يلقى فيه أحد مصرعه بالولايات المتحدة منذ 2009.