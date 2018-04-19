خلال مؤتمر صحافي

ترامب يأمل بأن تعيش الكوريتان سوياً بأمان وازدهار وسلام

  • الخميس 19, أبريل 2018 في 8:46 ص
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا: "آمل أن أرى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام".
الشارقة 24 – واس:
 
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أمله في أن تتمكن الكوريتان، اللتان ما زالتا رسمياً في حالة حرب، من أن تعيشا سوياً بأمان وازدهار وسلام.
 
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا: "آمل أن أرى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام".
 
وأضاف "كما قلت سابقاً، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها"، مؤكدًا أن هذا "سيكون يوماً رائعاً لهم ويوماً رائعاً للعالم".