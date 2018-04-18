السلطات الأمنية التركية توقف 1376 مهاجراً غير شرعي

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، إلقاء القبض على 1376 مهاجراً غير شرعي خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها، إنه جرى القبض على المهاجرين غير الشرعيين في عمليات مشتركة بين خفر السواحل والقيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن.

وأضافت إنه تم توقيف المشار إليهم في الفترة ما بين 9 إلى 15 إبريل الحالي، مبينة أن معظم المهاجرين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهة أخرى بلغ عدد المهاجرين الذين تم توقيفهم في بحر "ايجة"، ومنعهم من المرور إلى الجزر اليونانية منذ بداية العام الحالي 6336 مهاجراً غير شرعي.