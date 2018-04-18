كوريا الجنوبية تبحث تحويل الهدنة مع الشمال إلى اتفاق سلام

الشارقة 24 – رويترز:

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إنه يدرس كيفية تحويل الهدنة القائمة منذ عقود من الزمن مع كوريا الشمالية إلى اتفاق سلام.

وقال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأميركية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية، والتقى مع زعيمها كيم جونج أون لبحث قمة مزمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه تجري الكوريتان استعدادات لعقد قمة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في 27 أبريل، حيث ستأتي ضمن الموضوعات الرئيسية محاولة لإنهاء الحرب الأهلية، التي دارت بين 1950 و1953، رسمياً.

وقال مسؤول كبير بالرئاسة الكورية الجنوبية للصحافيين، رداً على سؤال حول القمة المزمعة بين الكوريتين "وفق إحدى الخطط، نحن نبحث إمكانية تحويل الهدنة في شبه الجزيرة الكورية إلى اتفاق سلام".