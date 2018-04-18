ترامب: أميركا في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية لعقد قمة

الشارقة 24 – رويترز:

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة على مستويات رفيعة للغاية مع كوريا الشمالية، في محاولة لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

أعلن ترامب ذلك خلال التقاط صور تذكارية له مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مستهل يومين من المحادثات بمنتجع الرئيس مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

واتفق آبي مع ترامب على طرح قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية خلال القمة.

وقال ترامب "نجري محادثات مباشرة على مستويات عالية جداً، مستويات رفيعة للغاية، مع كوريا الشمالية، سوف نرى ما سيحدث، لأن النتيجة هي ما يهم في نهاية الأمر، وليس مجرد التفكير في عقد اجتماع".

وتركز محادثات ترامب وآبي على القمة المتوقعة مع كيم في ظل سعي اليابان للحصول على التزام أميركي بأن أي اتفاق لنزع السلاح النووي يبرمه ترامب مع كيم سيشمل أي صواريخ يمكن أن تستهدف الأراضي اليابانية وليس فقط الصواريخ طويلة المدى.