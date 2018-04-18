واشنطن تنفي وجود التباس في موقفها بشأن عقوبات روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال لاري كادلو مستشار البيت الأبيض الاقتصادي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على روسيا وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، مضيفاً أنه لا يوجد التباس في موقف واشنطن تجاه موسكو.

وجاءت تصريحات كادلو بعد أن قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأحد، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أصبح وشيكاً، لكن ما لبث الرئيس دونالد ترامب أن أجل، الاثنين، اتخاذ إجراء آخر، حسبما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية.

وقال كادلو في إفادة في مار الاجو حيث من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "أعتقد أن القضية هنا هي أن لدينا سلسلة من العقوبات وعقوبات إضافية قيد البحث ولكن لم يتم تحديدها".