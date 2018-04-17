هيذر ناورت: تحرك أميركا وحلفائها في سوريا كان ضرورياً لردع الأسد

الشارقة 24 – واس:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أن تحرك الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في سوريا كان ضرورياً لردع الأسد، مبينةً أن بلادها قطعت شوطاً طويلاً في محاربة الإرهاب.

وقالت في مؤتمر صحافي الإثنين إن روسيا استخدمت التضليل بشأن وصول بعثة المحققين إلى دوما، مضيفةً أن النظام السوري وروسيا وإيران يعرقلون وصول بعثة المحققين إلى مدينة دوما السورية.

وأشارت إلى أن روسيا لم تؤدِ دورها لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، في حين أن نظام طهران يواصل دعم ميليشيات "حزب الله" الإرهابية وزعزعة الاستقرار في سوريا، مشددةً على أن الولايات المتحدة تدعم مسار جنيف لحل الأزمة السورية.