اجتماع أوروبي لإنهاء الانقسامات الداخلية بشأن الضربات على سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:



يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات في لوكسمبورغ، الإثنين، سيسعون خلالها إلى توحيد مواقفهم رغم الانقسامات بشأن الضربات على سوريا وكيفية التعاطي مع الأزمة الدبلوماسية المتنامية مع موسكو.



وفيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الضربات التي نفذتنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت "ضرورية ومناسبة"، إلا أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي يقاومون أي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.



ودمرت صواريخ الدول الغربية الثلاث مواقع يعتقد أنها تستخدم لتطوير وتخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا السبت الماضي، رداً على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي اتهم نظام الرئيس بشار الأسد بشنه.