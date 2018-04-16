وفاة شخص وإصابة 24 في حريق بدار للمسنين في ألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق في نزل لرعاية المسنين في مدينة أوفنباخ الألمانية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأسفر الحريق أيضاً عن إصابة 24 شخصاً باختناقات جراء الدخان الناجم عنه، من بينهم 10 أشخاص مصابون بإصابات بالغة تم نقلهم على متن سيارات إسعاف إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحاً (التوقيت المحلي) في الطابق الثاني من النزل لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث.

ولم تتضح هوية الشخص الذي توفى جراء الحريق بسبب آثار الحريق البالغة على جثته. وترجح الشرطة أنه ساكن إحدى الغرف التي أتى عليها الحريق.