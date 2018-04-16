ملكة بريطانيا تعين الأمير هاري سفيراً لشبان الكومنولث

الشارقة 24 - رويترز:

عينت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأمير هاري سفيراً للشباب لمجموعة الكومنولث، وهو دور سيقوم خلاله بتشجيع الشبان على استخدام هذه المنظمة التي تضم في معظمها مستعمرات بريطانية سابقة على معالجة تحدياتهم.

ويتزامن الإعلان عن مهمة الأمير هاري الجديدة مع بدء اجتماع قمة رؤساء حكومات دول مجموعة الكومنولث في لندن هذا الأسبوع والتي ستسعى إلى تعزيز المجموعة في وقت تتفاوض فيه بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال قصر بكنجهام في بيان إن أكثر من 60 % من شعوب دول مجموعة الكومنولث تقل أعمارهم عن الثلاثين.

وأضاف أن "الأمير هاري سيعمل على إيجاد صلات بين الشبان وقيادات شباب الكومنولوث وتشجيعهم على استخدام منابر الكومنولث لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه جيلهم".

ويبلغ عمر الأمير هاري 33 عاماً ويأتي في المركز الخامس لولاية العرش في بريطانيا وقد زاد من مهامه العامة ويتصدر جهود تغيير صورة النظام الملكي بوصفه نظاماً حديثاً ومتصلاً بالواقع. وسيتزوج الممثلة الأميركية ميجان ماركل في 19 مايو.