ماكرون: أقنعنا ترامب بضرورة البقاء في سوريا مدة أطول

الشارقة 24 - رويترز:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه أقنع نظيره الأميركي دونالد ترامب بإبقاء قواته في سوريا على المدى الطويل، وبأن يقصر الضربات على منشآت الأسلحة الكيماوية.

وقال ماكرون في مقابلة بثتها قناة (بي.أف.أم) التلفزيونية وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع مديابارت الإخباري الإلكتروني "قبل 10 أيام كان الرئيس ترامب يقول (الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا)، وأقنعناه بضرورة البقاء".

وأضاف "أقنعناه بضرورة البقاء على المدى الطويل".

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تستهدف بضرباتها سوى قدرات الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال ماكرون إن خطة ترامب المبدئية للضربات لم تكن تقتصر بالضرورة على هذه الأهداف المحددة.