ماكرون يعلن رغبته في التفاوض مع روسيا وتركيا حول الأزمة السورية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التفاوض مع روسيا وتركيا حول الأزمة السورية.

وفي مقابلة مع محطة (بي إف إم تي في) التلفزيونية، وصحيفة "ميديابارت" الإلكترونية الاستقصائية، قال ماكرون، مساء الأحد، إن واجب بلاده الحديث مع الكل.

وأضاف ماكرون أنه كان يخطط في الأصل للتوجه إلى تركيا والاجتماع هناك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، غير أن هذه الخطط فشلت بسبب استخدام أسلحة كيماوية والتطورات في منطقة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وأشار ماكرون إلى الحوار مع نظيره الأميركي دونالد ترامب:" لقد أقنعه بأن من الضروري أن يبقى في سوريا"، وذلك في إشارة إلى إعلان ترامب اعتزامه سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال ماكرون إن بلاده أقنعت أميركا أيضاً بتقييد الضربات العسكرية على منشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا.