رئيس مونتيجرو يفوز بولاية جديدة

الشارقة 24 – د ب أ:

أكدت كافة استطلاعات الرأي فوز ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتيجرو، بفترة رئاسة جديدة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد.

وأفاد باحثون في الانتخابات، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حتى ظهر الأحد ثلث الناخبين الذين يقدر عددهم بنحو 540 ألف شخص.

ويعد ديو كانوفيتش أهم شركاء التواصل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ أنه قاد بلاده في العام الماضي للدخول إلى الناتو، وذلك على الرغم من اعتراضات حليفته الوثيقة سابقاً روسيا.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن من الممكن انضمام مونتيجرو إلى التكتل بحلول 2025.