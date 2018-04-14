برلين تؤيد الضربات في سوريا وتصفها بـ "الضرورية والمناسبة"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان السبت، أن حكومتها تؤيد الضربات ضد النظام السوري، معتبرة أن هذا التدخل العسكري ضروري ومناسب، بعد الهجوم الكيماوي في دوما.

وقالت ميركل التي اعلنت الخميس، أن المانيا لن تشارك في تلك الضربات "ندعم تحمل حلفائنا الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين لمسؤولياتهم، التدخل العسكري كان ضروريا ومناسبا".

وتابعت، أن كل شيء يقودنا للاعتقاد أن الأسد يتحمل مسؤولية هجوم دوما.

وقالت إنه يبدو على الأرجح أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه في مناسبات عدة في الماضي.