أميركا تحث زعماء المنطقة على عزل رئيس فنزويلا

الشارقة 24 – رويترز:



حثت الولايات المتحدة الزعماء الإقليميين على اتخاذ خطوات أقوى لعزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع انضمامها لبيان يدين الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقمع السياسي في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.



وقال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أمام قمة دول منظمة الأميركيتين في ليما عاصمة بيرو، إن هناك ضرورة لتحرك فوري في وقت تستعد فيه فنزويلا لانتخابات الرئاسة في 20 مايو، والتي ندد بها كثيرون من زعماء المنطقة بوصفها مهزلة الهدف منها إضفاء الشرعية على حكم مادورو.



وأيدت الولايات المتحدة لأول مرة بياناً لرؤساء دول مجموعة ليما التي تأسست العام الماضي، للسعي للتوصل إلى نهاية سلمية للاضطرابات السياسية في فنزويلا.



ودعا البيان مادورو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة.