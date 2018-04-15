بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بمونتينيغرو

الشارقة 24 - د ب أ:

استهل، الأحد، الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مونتينيغرو "الجبل الأسود"، وهو ما يمثل عودة زعيم البلاد لفترات طويلة ميلو ديوكانوفيتش من التقاعد الذي فرضه على نفسه.

ويعتبر ديوكانوفيتش "56 عاماً" المرشح الأوفر حظًا، وأظهر استطلاع حديث للرأي أنه قد يحقق هذا الإنجاز بالفعل في الجولة الأولى عبر فوزه بأكثر من نصف الأصوات.

وشغل ديوكانوفيتش منصب رئيس الدولة لولاية كما شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات منذ توليه المنصب للمرة الأولى في عام 1991، ما عدا خلال 3 مرات عندما قال إنه يريد أن يهتم بأعماله الخاصة.

ودائماً ما يحتفظ بأوتار السلطة في يده كرئيس للحزب الديمقراطي للاشتراكيين، الذي استمر في تولي سلطة البلاد دون انقطاع طوال 27 عاماً.

وقال ديوكانوفيتش إن عودته تهدف إلى تثبيت مسار البلاد المؤيد للغرب وسط عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي و"الدفاع" عنه من تأثير موسكو.