وزير التجارة الأميركي متفائل بالتوصل إلى اتفاق بخصوص "نافتا"

الشارقة 24 – رويترز:



في كلمته أمام مؤتمر صحافي بقمة الأميركيتين المنعقدة في ليما عاصمة بيرو، قال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إنه متفائل حيال التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو على الأرجح.

وقال روس إن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن سيكون أسهل قبل أن تشهد الدول الثلاث في الاتفاقية وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سلسلة من الانتخابات على المستويين المحلي والوطني.

كانت محادثات قد بدأت العام الماضي حول إعادة النظر في اتفاقية "نافتا" التي ترتكز على نحو تريليون و200 مليار دولار من التجارة السنوية، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخروج بلاده من الاتفاقية التي أبرمت عام 1994، إذا لم يجر إعادة النظر فيها بما يخدم المصالح الأميركية.

وترك روس أيضاً الباب مفتوحاً أمام الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهو اتفاق تجارة دولي تخلت عنه إدارة ترامب العام الماضي أيضاً، ويضم 11 دولة، ويهدف لتقليص الحواجز التجارية بين عدد من الاقتصادات الأسرع نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك لمجابهة نفوذ الصين المتنامي على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.