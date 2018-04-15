فرنسا تحذر من كارثة إنسانية في مدينة إدلب السورية

أفراد من الدفاع المدني يبحثون عن ناجيين تحت الحطام في موقع تعرض للقصف في غارات جوية

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بأنه قد تقع كارثة إنسانية في مدينة إدلب السورية التي تسيطر عليها "المعارضة"، والتي قد تكون الهدف التالي للجيش السوري.



ومازالت منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا أكبر منطقة سكانية مازالت تحت سيطرة قوات المعارضة، وفي السنوات الأخيرة فر عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين إلى هناك من مناطق أخرى بسوريا استردها الجيش بمساعدة روسيا وإيران.

وقال لو دريان إن عدد سكان إدلب يبلغ حالياً نحو مليوني نسمة من بينهم مئات الآلاف من السوريين الذين تم إجلاؤهم من مدن كانت قوات المعارضة تسيطر عليها واستعادتها الحكومة السورية.

وقال لو دريان في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية "هناك خطر حدوث كارثة إنسانية جديدة، يجب تقرير مصير إدلب من خلال عملية سياسية تتضمن نزع سلاح الميليشيات".