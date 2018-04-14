لافروف يتهم منظمة "حظر الكيماوي" بالتلاعب في نتائج تحقيقاتها حول تسميم سكريبال

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلاعبت في نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بهدف اتهام روسيا.

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحافي أنه بحسب نتائج التحاليل التي أجراها مختبر سويسري يعمل لحساب المنظمة، فإنه تم العثور على مادة "بي زد" في كل العينات التي تم أخذها في سالزبري، حيث تم تسميم سكريبال وابنته يوليا، متهماً المنظمة بإخفاء هذه النتائج، مؤكداً أن مادة "بي زد" لم تنتج أبداً في روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق، بل استخدمت في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي.