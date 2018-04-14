باكستان: عدم أهلية نواز شريف لأي منصب مدى الحياة

الشارقة 24 – وام:

أصدرت المحكمة العليا في باكستان، حكماً يقضي بمنع نواز شريف رئيس الوزراء المخلوع من خوض الانتخابات العامة وشغل مناصب عامة مدى الحياة، وذلك لإدانته في تسريبات مالية بحسب أوراق بنما التي أظهرت أن عائلته استخدمت حسابات خارجية لشراء عقارات راقية في لندن.

وقالت الهيئة القضائية المكونة من 5 قضاة، والتي أصدرت الحكم إن استبعاد نواز شريف أمر عادل في النظام الديمقراطي.

وقال محللون سياسيون، إن استبعاد نواز شريف سيحدث انقسامات في صفوف حزبه، وسيقلل فرص الفوز في الانتخابات العامة في يوليو المقبل.

وكان شريف استقال في يوليو 2017، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن شريف لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية.