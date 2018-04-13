تنديد أوروبي بتعطيل روسيا خدمة تليجرام للرسائل

الشارقة 24 – رويترز:

قال هارلم ديسير المتحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان إن تعطيل السلطات الروسية لتطبيق تيلجرام، يعرقل الدور المهم لوسطاء الإنترنت في تسهيل ممارسة حق حرية التعبير.

وأضاف إن تليجرام أصبح "قناة مهمة في نشر المعلومات من جانب عدد مختلف من المكاتب الإعلامية، وأدعو السلطات الروسية لإعادة النظر في هذا الإجراء المقيد وتشجيع وجود بيئة حرة ومستقلة ومتنوعة للاتصالات".

وقضت محكمة موسكو في وقت سابق اليوم الجمعة، بأنه ينبغي أن يتم تعطيل تليجرام لعدم تمكين الحكومة من الدخول على الرسائل الشخصية.

كانت خدمة الأمن الفيدرالية وهي الوكالة التي خلفت بشكل رئيسي جهاز الاستخبارات السوفيتي "كيه جي بي"، قد طلبت الدخول على الرسائل على أساس أن البرنامج يتم استخدامه من جانب ناشطين إرهابيين.

وقالت السلطات، إن البرنامج استخدم في التخطيط لتفجير محطة مترو قبل عام مضى في سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن في روسيا.