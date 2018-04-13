ماكرون يدعو لتعزيز الحوار مع روسيا بشأن سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه شدد، الجمعة، على المخاوف إزاء تدهور الوضع في سوريا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا ماكرون لمزيد من الحوار مع موسكو.

وعبر ماكرون، الذي قال، الخميس، إن فرنسا لديها الدليل على استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية في هجوم وقع مطلع الأسبوع، عن أسفه العميق لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة مشروع قرار بشأن الهجوم.

وقال بيان من مكتب ماكرون "دعا رئيس الجمهورية إلى استمرار وتعزيز الحوار مع روسيا لإحلال السلام والاستقرار مجدداً في سوريا".