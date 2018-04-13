الصين تدعو إلى التهدئة وضبط النفس في الملف السوري

الشارقة 24 – وام:

عبرت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، عن قلقها بشأن تصاعد التوتر في سوريا ودعت كافة الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس، وخفض التصعيد والتوتر.

وأشار قانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن بلاده قلقة من احتمال تصاعد التوتر في سوريا، منوهاً أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بزيارة لبكين.

وأكد على أن الصين تحافظ على الاتصالات مع الأعضاء الآخرين لمجلس الأمن الدولي بخصوص هذه المسألة.