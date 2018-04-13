عبرت عن قلقها

الصين تدعو إلى التهدئة وضبط النفس في الملف السوري

  • الجمعة 13, أبريل 2018 في 10:26 ص
  • المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قانغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي
    المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قانغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي
دعت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، كافة الأطراف المعنية في الملف السوري إلى التهدئة وضبط النفس، وخفض التصعيد والتوتر.
الشارقة 24 – وام:
 
عبرت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، عن قلقها بشأن تصاعد التوتر في سوريا ودعت كافة الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس، وخفض التصعيد والتوتر.
 
وأشار قانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن بلاده قلقة من احتمال تصاعد التوتر في سوريا، منوهاً أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بزيارة لبكين.
 
وأكد على أن الصين تحافظ على الاتصالات مع الأعضاء الآخرين لمجلس الأمن الدولي بخصوص هذه المسألة.