ماي وترامب يعملان على صياغة رد على استخدام الأسلحة الكيميائية

الشارقة 24 – واس:

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في سوريا، بعد استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمائية في مدينة دوما.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في تصريح صحفي: "إن الجانبين أكدا أهمية العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، واتفقا على ضرورة ردع النظام السوري ومنعه من استخدام السلاح الكيماوي مستقبلاً".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أنهى اجتماعاً في وقت سابق، الجمعة، مع فريقه الأمني لبحث الخيارات في سوريا، دون التوصل إلى خيارات محددة.