تركيا تتمسك بعلاقاتها مع أميركا وروسيا وإيران

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن تحالفها مع الولايات المتحدة، ولا عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: إن تركيا لا تعتزم التخلي عن تحالفها مع الولايات المتحدة، ولا عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، ولا عن العمل مع إيران لحل المشاكل الإقليمية.

وقال أردوغان: "علاقاتنا مع روسيا وإيران والصين مكملة لعلاقاتنا مع الغرب، وليست بديلاً عنها"، وأضاف: "منزعجون للغاية من تحويل سوريا إلى ساحة صراع من قبل بعض الدول التي تثق في قوتها العسكرية".

وفي إشارة إلى عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد في سوريا، قال أردوغان: "سنجعل إدلب، وتل رفعت، ومنبج، وعين العرب، وتل أبيض، ورأس العين، وقامشلي، آمنة، وسنمكن جميع السوريين من العودة إلى مناطقهم".

وكشف الرئيس التركي، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً في وقت لاحق مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في سوريا، وتطورات الاستخدام الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية.