مصرع 13 من الأمن الأفغاني بهجوم لـ "طالبان"

الشارقة 24 – كونا:

أعلن مسؤولون أفغان، يوم الخميس، أن 12 شخصاً من أفراد الأمن على الأقل، وحاكم مقاطعة قتلوا، في هجوم من جانب متمردي حركة "طالبان"، في إقليم غزنة جنوب أفغانستان.

وقال نائب رئيس شرطة غزنة رمضان محسني: إن الهجوم أدى إلى مقتل حاكم "خواجة عمري" علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من ضباط الشرطة وخمسة من عملاء الاستخبارات الحكومية، فيما أصيب تسعة من قوات الأمن، بينما قتل 27 من مسلحي "طالبان".

وأضاف محسني، أن متمردي "طالبان"، أطلقوا هجمات متعددة على نقاط التفتيش الأمنية، ما تسبب في قتال عنيف استمر عدة ساعات.

من جهته، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنهم استولوا على مقر المقاطعة.