غوتيريش: يجب أن تنصب جهودنا في إنهاء معاناة الشعب السوري

الشارقة 24 – وام:

عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن غضبه الشديد إزاء التقارير التي لا تزال ترد للمنظمة الدولية، وتؤكد استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال إنه يتابع عن كثب التطورات ذات الصلة بمشاورات أعضاء مجلس الأمن، معرباً عن أسفه لعدم تمكن أعضاء المجلس حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وكشف الأمين العام في بيان له عن اتصالات هاتفية أجراها مؤخراً مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي جدد خلالها قلقه العميق بشأن مخاطر تداعيات المأزق الحالي في سوريا.

وشدد على ضرورة تجنب الخروج عن نطاق السيطرة، وقال "دعونا ألا ننسى أنه في نهاية المطاف، يجب أن تنصب جهودنا في إنهاء معاناة الشعب السوري".