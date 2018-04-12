واشنطن تدين الهجوم الحوثي على الرياض

الشارقة 24 – وام:



أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، بشدة هجوم الحوثي الصاروخي الذي وقع على مدينة الرياض.



وقالت هذر ناروت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية في بيان رسمي "ندعم حق شركائنا في المملكة للدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات، التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطته في عدم الاستقرار في المنطقة."



وأضافت "إن استمرار هجمات الحوثيين على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن، ما زلنا ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن".