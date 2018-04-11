فوز علييف بانتخابات الرئاسة في أذربيجان

الشارقة 24 – رويترز:

فاز رئيس أذربيجان إلهام علييف بفترة رئاسة رابعة، يوم الأربعاء، في انتخابات قاطعها معارضوه، بسبب حملة على المعارضة، وتزوير يتوقعون حدوثه.

وقال مسؤول كبير بحزب أذربيجان الجديدة الحاكم بزعامة علييف "الناخبون اتخذوا الخيار الصحيح، وهذا الخيار هو إلهام علييف"، وذلك بعد أن أظهر استطلاع آراء الناخبين عقب التصويت مباشرة، حصول الرئيس على أكثر من 80% من الأصوات.

وأضاف "طبقاً لنتائج الاستطلاعات، فإن من 80 إلى 85% أدلوا بأصواتهم لصالح علييف، وهو ما يعني فوز إلهام علييف بالانتخابات".

وأطلقت عشرات السيارات أبواقها، ورفعت علم أذربيجان، وعلم الحزب الحاكم في شارع أويلمان في وسط العاصمة باكو.