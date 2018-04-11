بفترة رابعة

فوز علييف بانتخابات الرئاسة في أذربيجان

  • الأربعاء 11, أبريل 2018 في 11:42 م
  • علييف خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات
    علييف خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات
أظهرت نتائج الانتخابات الأولية في أذربيجان، فوز الرئيس إلهام علييف بفترة رئاسة رابعة، يوم الأربعاء.
الشارقة 24 – رويترز:
 
فاز رئيس أذربيجان إلهام علييف بفترة رئاسة رابعة، يوم الأربعاء، في انتخابات قاطعها معارضوه، بسبب حملة على المعارضة، وتزوير يتوقعون حدوثه.
 
وقال مسؤول كبير بحزب أذربيجان الجديدة الحاكم بزعامة علييف "الناخبون اتخذوا الخيار الصحيح، وهذا الخيار هو إلهام علييف"، وذلك بعد أن أظهر استطلاع آراء الناخبين عقب التصويت مباشرة، حصول الرئيس على أكثر من 80% من الأصوات.
 
وأضاف "طبقاً لنتائج الاستطلاعات، فإن من 80 إلى 85% أدلوا بأصواتهم لصالح علييف، وهو ما يعني فوز إلهام علييف بالانتخابات".
 
وأطلقت عشرات السيارات أبواقها، ورفعت علم أذربيجان، وعلم الحزب الحاكم في شارع أويلمان في وسط العاصمة باكو.