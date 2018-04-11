19 قتيلاً باشتباكات في إفريقيا الوسطى

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي 19 شخصاً على الأقل حتفهم، عندما اشتبك جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع جماعة متمردة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

واندلع القتال مساء الثلاثاء، عندما حاولت قوات حفظ السلام نزع سلاح الجماعة في العاصمة بانغي.

وأصيب عشرات الأشخاص خلال الاشتباكات، وفقاً لما قاله سانيسلاس مامادو دانجابو زعيم الميليشيات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، في بيان: إن بين القتلى أحد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من رواندا، وأضافت أن ثمانية عناصر آخرين من قوات حفظ السلام أصيبوا، خلال تبادل إطلاق النار الذي استمر أربع ساعات، وإصابة أحدهم خطيرة.