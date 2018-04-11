بدء العمل على جزء من جدار ترامب المقترح مع المكسيك

الشارقة 24 – رويترز:



بدأ العمل على جزء من جدار حدودي في مدينة سانتا تريزا بولاية نيو مكسيكو الأميركية، بهدف تأمين الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك.



وكان بناء جدار بطول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك أحد وعود الرئيس دونالد ترامب التي تعهد بتنفيذها خلال حملته الانتخابية، ومع هذا لم يتمكن حتى الآن من إقناع الكونجرس الأميركي أو المكسيك بتمويل المشروع المقترح بشكل كامل.



والجدار الذي يجري بناؤه في نيو مكسيكو سيكون بطول 20 ميلاً وبتكلفة 73 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه في مارس من العام المقبل. وسيحل الجدار المائل محل حواجز من المركبات موجودة حاليا.



جاء هذا بعدما اتهم ترامب المكسيك بالتقاعس عن التصدي للهجرة غير الشرعية.