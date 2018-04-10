غورباتشوف يحذر من حرب كبرى بين روسيا وأميركا

الشارقة 24 – كونا:

حذر الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، يوم الثلاثاء، من احتمال وقوع "حرب كبرى" بين روسيا والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن غورباتشوف القول: إن هناك خطراً من أن تتحول أي مجابهة محدودة بين الجانبين، في حال وقوعها، إلى حرب واسعة النطاق، ودعا إلى عقد لقاء عاجل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، لتفادي وقوع مجابهات حربية بين البلدين.

وأضاف أنه "يتعين الإسراع في عقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب، بمشاركة وزراء دفاع وخارجية البلدين، من أجل إجراء مباحثات جدية حول سبل تحقيق الأمن الاستراتيجي ووقف سباق التسلح، وأعرب كذلك عن خيبة أمله حيال تطورات الوضع، قائلاً "آمل ألا تصل الأمور إلى حد أزمة الكاريبي"، التي حملت في طياتها خطر حدوث مجابهة نووية بين البلدين، في عام 1962.

وأكد غورباتشوف استياءه لعجز القادة الحاليين عن إدارة الحوار واستخدام المعاول الدبلوماسية، في معالجة الخلافات، قائلاً إن السياسة العالمية تحولت إلى تبادل للاتهامات والعقوبات والتلويح باستخدام القوة، وحذر من أن أي مجابهة حربية في هذا الوضع الملتهب يمكن أن تؤدي إلى حرب كبرى.