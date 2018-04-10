استقالة مستشار الرئيس الأميركي للأمن الداخلي

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، استقالة توماس بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: إن الرئيس يعرب عن امتنانه لتوم على التزامه بضمان سلامة بلادنا العظيمة وأمنها، وأضافت "توم قاد الجهود، التي بذلها البيت الأبيض، للدفاع عن وطننا من التهديدات الإرهابية، وتعزيز نظام الحماية الإلكترونية والتعامل مع آثار سلسلة غير مسبوقة من الكوارث الطبيعية التي واجهناها".

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إقصاء بوسيرت، أو أنه استقال من تلقاء نفسه.

يذكر أن بوسيرت دافع، الأحد الماضي، عن قرار ترامب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مشيراً إلى وجود زيادة بنسبة 200% في عدد الأشخاص الذين يحتجزون وهو يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وقال بوسيرت لشبكة "إيه. بي. سي" الإخبارية: إن "هذا يدعو إلى القلق، فنحن نتحدث عن احتجاز أكثر من 50 ألف شخص وهم يحاولون عبور حدودنا خلال شهر واحد فقط".

ولعب بوسيرت أيضاً دوراً، في استجابة البيت الأبيض لسلسلة من الأعاصير المدمرة، شهدتها البلاد العام الماضي، مما يشير إلى أن التقارير عن بطء الجهود لمساعدة بورتوريكو كان مبالغاً فيها.

يذكر أن ترامب اختار بوسيرت ليشغل المنصب في ديسمبر 2016، حيث قال عنه وقتها "يستطيع التعامل مع وضع الأمن الداخلي المعقد ومكافحة الإرهاب والتحديات الإلكترونية، وسيكون رصيداً ثميناً في إدارتنا".