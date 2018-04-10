بريطانيا والولايات المتحدة: "هجوم الغاز" يحمل بصمات حكومة الأسد

الشارقة 24 – رويترز:

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الإثنين، إنه إذا ثبت وقوع الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما بسوريا، السبت، فإن الدول التي تقدم الدعم لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن تحاسبه.

ذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا والولايات المتحدة، الإثنين، أن الهجوم الذي وقع في سوريا باستخدام ما يُشتبه بأنه غاز سام يحمل نفس سمات هجمات كيماوية شنتها في السابق الحكومة السورية.

وذكرت جماعة إغاثة طبية سورية أن هجوم السبت أسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

أما البيت الأبيض فقال إن الهجوم في سوريا يتسق مع نمط استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال يريد سحب القوات من سوريا، ولكنه يريد أيضاً التأكد من منع الأسد من استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

ولم يستبعد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس "أي شيء"، في معرض سؤاله عن تكهنات برد عسكري أميركي.