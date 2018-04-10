زلزال غرب اليابان يقطع المياه عن ألف منزل

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، أن زلزالاً شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر، ضرب غربي اليابان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، تبعه أكثر من 20 هزة ارتدادية.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ولكن أصيب خمسة أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي وقع صباح الإثنين، وضرب المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني، 750 كيلومتراً غرب طوكيو، وكان على عمق 12 كيلومتراً.

وأكد مسؤولون محليون إن 1100 منزل لا يستطيعون الآن الحصول على المياه في مدينة اودا الأكثر تضرراً، في حين أصبحت عشرات المنازل بدون كهرباء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الزلزال ألحق أضراراً ببعض المنازل في المدينة، مما اضطر أكثر من 100 مواطن لمغادرة منازلهم، في حين تم تدمير بوابة دخول موقع ديني .

وأعلنت شركة ويست جابان للسكك الحديدية، في بيان، أنه تم تعليق أو إرجاء العشرات من خدمات القطارات المحلية.