تربطه صلات بـ "داعش"

السجن 9 سنوات لمدبر تفجير انتحاري مزدوج في إندونيسيا

  • الإثنين 09, أبريل 2018 في 11:44 م
أصدرت محكمة إندونيسية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن تسع سنوات، على العقل المدبر لتفجير انتحاري مزدوج، في محطة حافلات بالعاصمة جاكرتا، العام الماضي.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قضت محكمة إندونيسية، يوم الإثنين، بعقوبة السجن تسع سنوات، ضد العقل المدبر لتفجير انتحاري مزدوج، في محطة حافلات بالعاصمة جاكرتا، العام الماضي.
 
وأدين كيكي محمد إقبال بتدبير الهجوم الذي تربطه صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي. 
 
ووقع الهجوم عندما فجر انتحاريان نفسيهما باستخدام أواني ضغط معبأة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة 12 في محطة حافلات كامبونج ميلايو.
 
وقال القاضي بوروانتو رئيس محكمة شمال جاكرتا "نرى أن المتهم مذنب بالتخطيط للهجوم، وحشد آخرين للمشاركة فيه ونحكم عليه بالسجن تسع سنوات".