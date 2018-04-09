السجن 9 سنوات لمدبر تفجير انتحاري مزدوج في إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

قضت محكمة إندونيسية، يوم الإثنين، بعقوبة السجن تسع سنوات، ضد العقل المدبر لتفجير انتحاري مزدوج، في محطة حافلات بالعاصمة جاكرتا، العام الماضي.

وأدين كيكي محمد إقبال بتدبير الهجوم الذي تربطه صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووقع الهجوم عندما فجر انتحاريان نفسيهما باستخدام أواني ضغط معبأة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة 12 في محطة حافلات كامبونج ميلايو.

وقال القاضي بوروانتو رئيس محكمة شمال جاكرتا "نرى أن المتهم مذنب بالتخطيط للهجوم، وحشد آخرين للمشاركة فيه ونحكم عليه بالسجن تسع سنوات".