"لوفتهانزا" تلغي 800 رحلة بسبب إضراب المطارات الثلاثاء

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، أنها مضطرة لإلغاء أكثر من 800 رحلة يوم غدٍ الثلاثاء، بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضراباً تحذيرياً للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما سيتسبب بتعطيل العمل في مطارات رئيسية مثل مطار فرانكفورت.

وقالت الشركة في بيان "نظراً لإضراب الغد، فإن لوفتهانزا مضطرة لإلغاء 800 رحلة من أصل 1600 مقررة، منها 58 رحلة طويلة"، مضيفة أن نحو 90 ألف راكب سوف يتأثرون بهذا الإلغاء.

وقالت لوفتهانزا إن الخدمات ستعود إلى طبيعتها الأربعاء، بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحاً والسادسة مساء بالتوقيت المحلي "من 03.00 الى 16.00 تغ".

وحذّر مطار فرانكفورت الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من تأخيرات ملحوظة وإلغاءات ستؤثر على العديد من شركات الطيران، وطلبت من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.

وقالت رئيسة الموارد البشرية في لوفتهانزا بتينا فولكنز "من غير المقبول أبداً أن تفرض النقابات هذه الأزمة على حساب المسافرين الذين لا دخل لهم".