أوربان يفوز في الانتخابات البرلمانية بالمجر

الشارقة 24 - د ب أ:



فاز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بولاية أخرى، بعدما حصل على 49.2%، من الأصوات بعد فرز 64.4%، من بطاقات التصويت في الانتخابات البرلمانية.



ويؤمن ذلك لائتلاف أوربان، أن يحصل على ما يصل إلى 133 مقعداً من أصل 199 مقعداً، في البرلمان، بحسب تقديرات محللين.



ويعني ذلك أن أوربان القومي سيسيطر مرة أخرى على أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، وستكون له السلطة في تعديل الدستور وتمرير قوانين دستورية، غير أن التوزيع النهائي للمقاعد سوف يجب أن ينتظر الحساب النهائي لبطاقات التصويت لمقاعد الدوائر الانتخابية.



ومن المقرر، أن يتم في الأسبوع المقبل، فرز أصوات نحو 270 ألفاً أدلوا بأصواتهم خارج دوائرهم الانتخابية.