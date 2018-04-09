كوريا الشمالية تبلغ أميركا استعدادها لبحث نزع "النووي"

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن مسؤول أميركي، يوم الأحد، أن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى، استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة، أكدت خلالها بيونغ يانغ بشكل مباشر استعدادها لعقد هذه القمة غير المسبوقة.



وقال مسؤول أميركي ثان إن "الولايات المتحدة أكدت أن كيم جونغ أون مستعد لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".