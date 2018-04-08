ألمانيا تحبط هجمات على سباق نصف ماراثون برلين

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت ستة أشخاص في برلين، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ جريمة خلال سباق نصف الماراثون بالمدينة، يوم الأحد.



وقالت صحيفة دي فيلت إن أحدهم كان يخطط لشن هجوم بسكين في السباق.



وأعلنت شرطة برلين في بيان، أنها اعتقلت مشتبهاً بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، بعد عمليات تفتيش في منطقتي تشارلوتنبورج-فيلمرسدورف ونيكولين في العاصمة، وأضافت "لا يمكن إعطاء المزيد من المعلومات في الوقت الراهن بسبب التحقيقات الجارية".



وقالت صحيفة دي فيلت على موقعها الإلكتروني إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه بأن أحدهم كان يخطط لشن هجوم بسكين في السباق، وأضافت أن هؤلاء على صلة بالتونسي أنيس العامري الذي كان مرتبطاً بمتطرفين وقتل 12 شخصاً في برلين في ديسمبر 2016، عندما خطف شاحنة ودهس بها حشداً في سوق مزدحمة.



وقالت الصحيفة، إن المشتبه به الرئيسي كان على صلة بالعامري وخطط لقتل مشجعين وعدائين طعناً في سباق نصف الماراثون، وأوضح أن المشتبه به كان يحمل سكينين شحذهما خصيصاً من أجل هذا الغرض.



واصطف آلاف الأشخاص على جانبي شوارع برلين لمشاهدة السباق، الذي انتهى دون أنباء عن وقوع حوادث.