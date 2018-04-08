باكستان تستدعي السفير الأميركي بعد حادث سير

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت باكستان، يوم الأحد، أنها استدعت السفير الأميركي لتسليمه احتجاجاً، بعد مقتل سائق دراجة نارية صدمته سيارة تابعة للسفارة الأميركية في العاصمة إسلام آباد.



وقال بيان للسفارة إنها تتعاون في التحقيق.



وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أنها استدعت السفير الأميركي ديفيد هيل لتقديم شكوى بشأن "الحادث المأساوي الذي أدى لوفاة قائد دراجة نارية، وإصابة آخر كان معه إصابة خطيرة في حادث السير الذي وقع السبت وكان دبلوماسي أميركي طرفاً فيه".



وقال تلفزيون جيو المحلي: إن السيارة التابعة للسفارة الأميركية صدمت قائد الدراجة النارية السبت، وإن الشرطة احتجزت السيارة.



وقالت باكستان "العدالة ستأخذ مجراها وفقاً لقانون البلاد واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مشيرة إلى إقرارها بالحصانة الدبلوماسية للمسؤول الأميركي.



وأصدرت السفارة الأميركية بياناً، يوم الأحد، عبرت فيه عن "التعاطف الشديد مع عائلة المتوفى، ومن أصيب في الحادث المروري المأساوي الذي كانت مركبة دبلوماسية طرفاً فيه".



وأضاف البيان أن مسؤولي السفارة يتعاونون مع السلطات المحلية التي تحقق في الحادث.