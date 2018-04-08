المجريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

الشارقة 24 – وكالات:



توجه الناخبون المجريون، يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.



ويسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان، للحصول على فترة ولاية ثالثة على التوالي، ورابعة بشكل عام.



وسيختار الناخبون 199 مشرعاً، 106 مباشرة من الدوائر الانتخابية، و93 من قوائم الأحزاب الوطنية.



وينتمي أوربان إلى حزب فيدس المنخرط ضمن "ائتلاف الشعب الديموقراطي المسيحي"، الذي يسيطر على 133 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، بينما تسيطر المعارضة الرئيسية الممثلة في الحزب الاشتراكي على 29 مقعداً.



وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالمجر، نحو 63.2%.