وزير الداخلية الألماني: حادث مونستر... "جريمة جبانة ووحشية"

الشارقة 24 – رويترز:

أبلغ وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ضحايا حادث الدهس الذي شهدته مدينة مونستر وذويهم "تضامن الحكومة الاتحادية وتعاطفها".

وقال الوزير، الأحد، بالمدينة الواقعة غربي ألمانيا: "هذه الجريمة الجبانة والوحشية أثرت فينا جميعاً للغاية"، معرباً عن أمله في أن يتعافى المصابون.

وأشاد زيهوفر بالشرطة وقوات الإنقاذ التي أدت عملها "باحترافية مطلقة".

وتوجه الوزير الاتحادي بالشكر لوسائل الإعلام على كونها لم تقدم تكهنات عن الجاني ولا عن دوافعه المحتملة في تغطيتها الإخبارية، وقال إنهم جميعاً "تصرفوا على نحو مسؤول للغاية".